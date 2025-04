Gleisi anuncia líder do União Brasil como novo ministro das Comunicações Pedro Lucas assume depois da Páscoa; Juscelino Filho, que comandava pasta desde 2023, pediu demissão após denúncia da PGR Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 10/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h01 ) twitter

Gleisi falou com a imprensa na saída do Alvorada, onde Lula passou a tarde Marcelo Camargo/Agência Brasil - 8.4.2025

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou nesta quinta-feira (10) que o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), será o novo ministro das Comunicações. Gleisi informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu Fernandes nesta tarde, acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho — que pediu demissão na terça (8) após denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) de suposto desvio de verbas (leia mais abaixo).

Pedro Lucas foi indicado para o cargo pelo União Brasil. Gleisi informou que o deputado pediu para assumir o ministério após o feriado da Páscoa. “O presidente Lula aceitou [a indicação] e fez o convite ao líder, para assumir. Ele tem que encaminhar algumas questões pessoais, de mandato e em relação à liderança da bancada. Nesse interregno, vai assumir [a pasta] interinamente a secretária executiva [Sônia Faustino Mendes], que já está no ministério interinamente”, afirmou a ministra.

Lula passou o dia no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, após retornar, na madrugada, de viagem internacional. O petista foi à 9ª Cúpula da Celac (Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), em Tegucigalpa, capital de Honduras.

Ex-ministro

Juscelino Filho, que também é deputado federal pelo União Brasil do Maranhão, decidiu deixar o cargo após ser denunciado pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal), na investigação sobre desvio de recursos públicos destinados a obras da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), quando ele era deputado federal.

A denúncia foi direcionada ao gabinete do relator do caso, ministro Flávio Dino, como apurou o R7. A defesa do ex-ministro negou as denúncias.

Segundo a investigação da Polícia Federal, Juscelino teria atuado para beneficiar uma empreiteira vinculada a políticos e apontada como parte de um suposto cartel envolvido em fraudes. As verbas em questão foram destinadas por meio de emendas parlamentares quando o ministro exercia mandato de deputado federal.

