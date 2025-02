Polícia Federal prende distribuidor de anabolizantes no Espírito Santo Investigado responderá pelo crime de comércio de medicamentos sem autorização da Vigilância Sanitária Cidades|Do R7, em Brasília 30/01/2025 - 09h12 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h18 ) twitter

PF prende distribuidor de anabolizantes Divulgação/Polícia Federal - 29/01/2025

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (29), a fase ostensiva da Operação Anabolic, com o objetivo de combater o comércio clandestino de substâncias anabolizantes em Vila Velha (ES). Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 7ª Vara Criminal do município, e prenderam em flagrante um suspeito de distribuir anabolizantes contrabandeados no estado.

O detido já possuía antecedentes pelo mesmo crime. Ele havia sido preso pela PF em 2008, na Operação TNT, e novamente em 2024, quando foi flagrado retirando quase 3 kg de anabolizantes em uma agência dos Correios dentro de um shopping em Vila Velha.

As investigações indicaram que, mesmo após a última prisão, ocorrida em agosto do ano passado, o suspeito continuou recebendo e vendendo os medicamentos ilegalmente. A comercialização era feita por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e academias, sem exigência de receita médica e sem autorização da Vigilância Sanitária.

Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 3.000 produtos com substâncias anabolizantes, todos sem o selo da ANVISA e com rótulos em idiomas estrangeiros. Os itens estavam armazenados na geladeira, no quarto e na despensa do apartamento do suspeito, além de uma quantidade significativa encontrada em seu carro, na garagem do edifício.

Além dos anabolizantes, os agentes também confiscaram R$ 14.600,00 em espécie e materiais como embalagens plásticas e plásticos-bolha, indicando que o suspeito realizava envios pelos Correios e transportadoras.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para perícia na sede da Polícia Federal, em São Torquato (ES). O investigado responderá pelo crime de comércio de medicamentos sem autorização da Vigilância Sanitária, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.