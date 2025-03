Preços para serviços funerários em São Paulo têm teto mantido após decisão do STF

Considerado o mais antigo da cidade de São Paulo, o Cemitério da Consolação reúne cerca de 8.500 túmulos de artistas e políticos. Entre as personalidades estão Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Oswald de Andrade e o ex-presidente Washington Luís, ...

Considerado o mais antigo da cidade de São Paulo, o Cemitério da Consolação reúne cerca de 8.500 túmulos de artistas e políticos. Entre as personalidades estão Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Oswald de Andrade e o ex-presidente Washington Luís, além de 300 obras de arte construídas entre os séculos 19 e 20. As visitas guiadas são realizadas às sextas e aos sábados, de forma alternada. • Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pelo site Sympla