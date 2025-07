Presidente da CBF e deputada federal são alvos em investigação da PF sobre compra de votos Segundo fontes, a operação não envolve a confederação nem outras áreas do futebol brasileiro Cidades|Do R7, em Brasília 30/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h23 ) twitter

Samir Xaud é do mesmo grupo político da deputada Helena da Asatur , que também foi alvo Rafael Ribeiro/CBF - 25.05.2025

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, a deputada federal Helena da Asatur (MDB) e o marido dela, o empresário Renildo Evangelista, estão entre os alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (30). A ação investiga um suposto esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024, em Roraima.

Segundo fontes consultadas pela RECORD, a operação não envolve a confederação nem outras áreas do futebol brasileiro.

O R7 entrou em contato com os citados e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima e Rio de Janeiro, além do bloqueio judicial de mais de R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

A apuração iniciou após a apreensão de R$ 500 mil, em setembro de 2024, às vésperas do pleito municipal. Na ocasião, o empresário Renildo Evangelista foi preso com o valor durante o período eleitoral.

Xaud e Helena são filiados ao MDB e pertencem ao mesmo grupo político em Roraima. Em 2022, Xaud disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não se elegeu.

