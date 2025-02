PF investiga fraudes em licitações e compra de votos nas eleições municipais de 2024 no Ceará

A Polícia Federal está investigando fraudes em licitações e compra de votos nas eleições municipais de 2024, no estado do Ceará. A suspeita é de que o deputado federal Junior Mano, do PSB, tenha usado o dinheiro de emendas parlamentares para pagar eleitores e campanhas de aliados. O prefeito da cidade de Choró, apoiado por ele, venceu, mas não tomou posse. Ele é procurado pela polícia.