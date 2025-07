Vereadores de Vespasiano (MG) são investigados por compra de votos nas eleições de 2024

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação investiga a compra de votos nas eleições de 2024. Os alvos são vereadores eleitos que são suspeitos de participação no esquema. Segundo as investigações, os valores pagos por voto variavam entre R$ 50 e R$ 100. Foram cumpridos quatro mandados na cidade e os envolvidos poderão responder por crimes relacionados à corrupção eleitoral e associação criminosa.



