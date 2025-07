Preso, prefeito de Palmas é levado ao hospital e passa por cirurgia após infarto Eduardo Siqueira Campos é investigado por vazamento de informações do STJ; ele deve ficar em observação por 24 horas Cidades|Do R7 08/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h38 ) twitter

Segundo a família, Eduardo Siqueira sofreu um infarto agudo do miocárdio Divulgação/Instagram/@eduardosiqueiracampos_ /29.5.2025

O prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), se recupera após sofrer um infarto agudo e ser levado às pressas para o Hospital Geral de Palmas na madrugada desta terça-feira (8).

Siqueira passou mal no alojamento da sede do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins, onde está preso desde o dia 27 de junho. Ele é um dos investigados em inquérito que apura supostos vazamentos de informações judiciais do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

De acordo com nota divulgada pela SES (Secretaria de Estado da Saúde), o procedimento foi realizado sem “intercorrências”, e o prefeito afastado está “reagindo bem aos primeiros momentos do pós-operatório”.

Nas redes sociais, a família de Siqueira informou que ele foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio e levado com urgência à unidade de saúde, acompanhado por seu médico pessoal.

Ainda segundo os familiares, o político foi submetido a um cateterismo para a colocação de um novo stent — pequeno tubo expansível inserido em um vaso sanguíneo para manter a passagem aberta e prevenir obstruções.

