Justiça mantém a prisão do prefeito de Palmas (TO), detido em operação da PF

A Justiça decidiu manter a prisão do prefeito de Palmas, no Tocantins. Ele foi preso hoje (27) em uma operação da Polícia Federal. Eduardo Siqueira Campos é investigado, pela Polícia Federal, por vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça. Além dele, um advogado e um policial civil foram detidos na operação. As prisões foram determinadas pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. A prefeitura de Palmas alega que as investigações não são relacionadas à atual gestão, e o Podemos, partido de Eduardo Siqueira Campos reforçou apoio a ele e pediu responsabilidade nas investigações.



