PF faz buscas na Câmara dos Deputados em operação contra fraudes em licitações no Ceará

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), a Operação Underhand, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos por meio de fraudes em licitações e contratos administrativos em municípios do Ceará. Um dos alvos da ação foi a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), com apoio técnico da CGU (Controladoria-Geral da União). As diligências ocorreram nas cidades de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, no Ceará, além da capital federal.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou oficialmente os nomes dos alvos da operação. A investigação segue em curso.

Segundo a PF, os investigados fazem parte de uma organização criminosa suspeita de manipular a destinação de verbas públicas a determinados municípios cearenses em troca de contrapartidas financeiras ilícitas. O grupo também teria atuado no direcionamento de processos licitatórios por meio de empresas associadas ao esquema.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas à investigação. O objetivo é interromper o fluxo de recursos de origem suspeita e garantir a possibilidade de ressarcimento ao erário público.

Entre os crimes investigados estão:

Organização criminosa

Captação ilícita de sufrágio (compra de votos)

Lavagem de dinheiro

Falsidade ideológica com finalidade eleitoral

