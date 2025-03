Procurador que espancou a chefe em cidade do interior de São Paulo tem processo arquivado Justiça considerou que Demétrius Oliveira de Macedo, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, não pode ser responsabilizado por seus atos Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 11/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h05 ) twitter

Demétrius agride a procuradora-geral de Registro, Gabriela Samadello JR/Reprodução/JR/Reprodução

A Justiça de São Paulo arquivou o processo contra o procurador Demétrius Oliveira de Macedo, após condenação dele. Na cidade de Registro, no Vale do Ribeira (SP), Demétrius espancou a própria chefe no ambiente de trabalho.

Em junho de 2023, o juiz Raphael Ernane Neves considerou que o procurador é inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado pelos seus atos. De acordo com laudos de cinco médicos, Demétrius sofre de esquizofrenia paranoide.

Por outro lado, Neves considerou que o procurador deve ficar três anos internado em um hospital de custódia. Depois, ele passará por “exame de cessação de periculosidade”. E uma vez por ano, Demétrius deve repetir o teste.

Por causa dessas decisões, o próprio juiz decidiu encerrar o caso.

As agressões

Demétrius agrediu a procuradora-geral da Prefeitura de Registro, Gabriela Samadello, em 20 de junho de 2022. Uma outra colega de trabalho dos dois filmou a situação, que chamou atenção pela brutalidade.

Dois dias, a Justiça de São Paulo decretou a prisão de Demétrius. Testemunhas disseram que o procurador era conhecido por ter problemas em respeitar as chefes mulheres. Aliás, a agressão aconteceu exatamente porque Gabriela abriu um processo contra Demétrius, por ele ter destratado uma funcionária da Procuradoria.