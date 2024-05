Quem era o médico voluntário Leandro Medice, achado morto em abrigo do Rio Grande do Sul Profissional de 41 anos, que embarcou do Espírito Santo para São Leopoldo para ‘ajudar o máximo de vidas’, sofreu mal súbito

Alto contraste

A+

A-

Médico Leandro Médice sofreu mal súbito e morreu enquanto ajudava vítimas no RS (Reprodução Instagram/@leandromedice)

O médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos, encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo (RS) nesta segunda-feira (13) era do Espírito Santo e havia embarcado dois dias atrás para o Rio Grande do Sul, onde começou a ajudar as vítimas das enchentes que assolam o estado. Medice sofreu um mal súbito e não resistiu.

“Comunicamos, por meio deste, que, na madrugada desta segunda-feira 13/05/24, o nosso querido Dr. Leandro veio a falecer, vítima de um mal súbito. Leandro estava no RS na missão humanitária em prol das vítimas das enchentes desde ontem (domingo). Em breve, traremos mais detalhes sobre o velório e enterro”, diz a mensagem em perfil do consultório do médico numa rede social

Especialista em estética e transplante capilar, atendia pacientes em Vila Velha e na capital capixaba, Vitória. Nas redes sociais, o médico gostava de postar imagens das viagens que fazia, do estilo de vida saudável e dos procedimentos cirúrgicos que fazia.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a perda do profissional voluntário. “A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos”, afirmou.

Publicidade

A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos.



O médico Leandro Medice, de 41 anos, era natural do Espírito Santo e infelizmente morreu nesta segunda-feira, vítima de um mal-súbito.… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 14, 2024

Preocupado com as notícias do Rio Grande do Sul, Medice abriu as portas do instituto que comandava e leva seu sobrenome para receber doações de água mineral, roupas e calçados, alimentos não perecíveis e ração para animais para enviar as vítimas.

Medice gostava de postar sobre estilo de vida e carreira nas redes sociais (Reprodução/Instagram @leandromedice)

Anteontem, postou um vídeo de um hangar para anunciar que havia decidido viajar para o ajudar pessoalmente nos resgates e “ajudar o máximo de vidas que conseguir”.

Publicidade

“Hoje, estou fazendo algo diferente. Pela primeira vez, vou participar de uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente, então, a gente vai sair um pouco da nossa rotina, do nosso conforto de consultório. Uma cirurgia acabou agora há pouco, e a gente já emendou nessa missão. A gente está indo para lá ajudar nossos irmãos, que estão precisando. [...] A gente vai junto nessa missão para dar força e ajudar o máximo de vidas que conseguir”, afirmou.

Ontem, ao lado de outra profissional de saúde no abrigo em São Leopoldo, gravou outro vídeo em que explicava como ajudar. “Estou no abrigo em São Leopoldo para onde a gente veio ajudar essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul”, disse.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de Leandro Medice.