Criminosos usam ônibus como barricadas na zona norte do Rio Motoristas foram obrigados a atravessar os coletivos na rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo Rio de Janeiro|Do R7 25/03/2025 - 09h31 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h04 )

Criminosos atravessam ônibus na zona norte do Rio reprodução Record Rio

Pelo menos cinco ônibus foram usados como barricadas na rua Barão do Bom Retiro, a principal via do bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Homens armados subiram nos ônibus e ameaçaram os motoristas. Depois cruzaram os ônibus na via e arrancaram as chaves.

Sequestro dos ônibus foi em represália a ocupação no Morro São João que acontece desde janeiro e tem como objetivo principal impedir disputas entre facções rivais do Morro São João e dos Macacos. Segundo a PM (Polícia Militar) não houve confronto nessas comunidades.

