Ex-mestre de bateria é morto em ataque a tiros na zona oeste do Rio Segundo a polícia, os agentes já encontraram a vítima sem vida quando chegaram ao local do crime

Ex-mestre de bateria é morto em ataque a tiros na zona oeste do Rio (Reprodução: Record Rio)

A Polícia Civil investiga a morte Paulo Silva Vieira de Araújo, de 59 anos, conhecido como mestre Paulão, morto em um ataque a tiros, na noite da última sexta-feira (12), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

De acordo com as investigações, a vítima era diretor da agremiação Acadêmicos do Anil e ex-mestre de bateria da Renascer de Jacarepaguá.

Segundo a polícia, chegando ao local do crime, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) já encontraram a vítima sem vida e um segundo homem com lesões na perna.

O local foi isolado para perícia e a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada.

O homem ferido foi socorrido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na zona oeste do Rio.