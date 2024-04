Rio de Janeiro |Do R7

Exposição no Rio de Janeiro promove obras de artistas que pintam com a boca e os pés O evento acontece neste domingo (14), às 9h, no posto 11 da praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital

Exposição acontece às 9h deste domingo (14) Reprodução/ Projeto Praia Para Todos

Uma exposição na praia do Recreio dos Bandeirantes, da zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (14), promove obras de artistas que pintam com a boca e os pés.

A partir das 9h, os pintores da APBP (Associação dos Pintores com a Boca e os Pés) estarão no evento para exibir suas obras e fazer demonstrações de seus trabalhos.

A iniciativa faz parte do Projeto Praia Para Todos, que acontece aos sábados e domingos, das 9h às 14h, nas praias da Barra (Posto 3), de Copacabana (entre os Postos 5 e 6), do Recreio (Posto 11), do Flamengo (Posto 3) e de Ipanema (Posto 10).

Serviço

Onde: Praia do Recreio - posto 11

Quando: 14 de abril

Horário: A partir das 9h