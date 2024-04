MPRJ e Polícia Civil realizam operação contra fraudes durante licitações em Japeri (RJ) A investigação aponta indícios de uso de documentos falsos: Mais de dez mandados de busca e apreensão são cumpridos no município

Prefeitura de Japeri é alvo da operação (Reprodução/ Prefeitura de Japeri )

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil cumprem 11 mandados de busca e apreensão no município de Japeri, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (11).

De acordo com o MPRJ, o objetivo é reunir mais provas para fundamentar o inquérito policial que apura um esquema de fraudes em licitações.

A investigação aponta indícios de uso de documentos falsos durante os processos licitatórios, e envolvimento de agentes públicos e privados, além de pessoas jurídicas e órgãos da prefeitura.

A operação conta com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do GAECO (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado), e da Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Investigações.