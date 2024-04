Ônibus do turismo do Rio de Janeiro tomba em rodovia na Bahia e deixa ao menos 8 mortos e 23 feridos O veículo fazia uma excursão e tinha saído da zona norte do Rio, com destino Porto Seguro

11/04/2024

