Polícia prende golpista que simulava falso pagamento de compra de videogames no Rio

A quadrilha simulava falso pagamento durante compra de videogame Polícia prende golpista

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (9), um homem suspeito de integrar uma quadrilha que praticava falsas compras de videogames na internet. Matheus Rodrigues Alves, de 25 anos, foi preso pela 81ª DP (Itaipu), em Niterói, na região metropolitana do Rio, por tentativa de estelionato, associação criminosa e resistência.

Segundo as investigações, a quadrilha usava um perfil feminino falso em uma rede social e abordava os vendedores nas plataformas de compra e venda dizendo que tinha um parente interessado no videogame. Após a negociação do produto, a quadrilha enviava um comprovante de pagamento falso para os vendedores do produto.

Em seguida, após o envio do falso comprovante de pagamento, os criminosos acionavam um motorista de aplicativo, que não sabia do golpe, para buscar o aparelho. Uma das vítimas descobriu o golpe quando verificou que o dinheiro não tinha caído na conta bancária e chamou a polícia.

Matheus possui oito anotações entre crimes e atos infracionais, como associação para o tráfico de drogas, tortura, homicídio, roubo e sequestro.