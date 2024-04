Alto contraste

Polícia prende grupo de estelionatários que gerou prejuízo de R$ 200 mil (Divulgação / Polícia Civil)

Agentes da Polícia Civil cumprem sete mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo suspeito pelos crimes de estelionato e associação criminosa, nesta terça-feira (16), na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

De acordo com a polícia, investigadores da 77° DP (Icaraí) descobriram que um grupo de oito pessoas oferecia uma suposta assinatura de revistas por um preço simbólico, mas registrava um valor bem acima do combinado na máquina de cartão de crédito. As vítimas só descobriam o golpe após verificar o extrato bancário.

Ao todo, a polícia identificou cerca de 43 vítimas do grupo, um prejuízo total de R$ 200 mil. Ainda segundo as investigações, os golpistas usavam uma empresa de fachada para dar aparência de legalidade às transações.