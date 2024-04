Polícia prende no Pará homem que matou esposa na zona oeste do Rio O crime ocorreu após a vítima comunicar a separação depois de conseguir um emprego

Polícia prende no Pará homem que matou esposa na zona oeste do Rio (Reprodução/ Record Rio)

A Polícia Civil prendeu, neste domingo (14), no Estado do Pará, Alex Roberto Gomes, acusado de assassinar a esposa, Bruna Eduarda Guterres Uchoa, na frente dos filhos, em janeiro deste ano, no Morro da Covanca, na zona oeste do Rio.

Segundo as investigações, o crime ocorreu após a vítima comunicar a separação depois de conseguir um emprego. Além disso, o criminoso não aceitava conviver com o enteado de seis anos.

De acordo com perícia, a vítima foi violentamente agredida, perdeu a consciência e aspirou o próprio vômito, o que causou a morte. O agressor fugiu com a filha do casal para o Estado do Pará, de carro, onde tem familiares. Ele ainda abandonou o enteado.