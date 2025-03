Quinze pessoas são presas em megaoperação no interior do Rio A Polícia Civil e Ministério Público de Barra do Piraí deram início a uma operação policial em diversos municípios do estado, inclusive dentro do sistema penitenciário. Rio de Janeiro|Do R7 26/03/2025 - 08h19 (Atualizado em 26/03/2025 - 08h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil e Ministério Público de Barra do Piraí deflagram uma mega operação em diversos municípios do estado, inclusive dentro do sistema penitenciário.

Mais de cem policias nas ruas do interior do Rio Polícia civil

Nas primeiras horas da manhã de hoje cerca de 100 policiais civis, com apoio da policiais militares saíram às ruas para cumprir mandados de prisão preventivas e mandados de busca e apreensão.

As investigações da Polícia Civil e do Ministério Público apontaram uma organização criminosa voltada a prática de tráfico de drogas, tortura e homicídios, todos na cidade de Barra do Piraí.

‌



O grupo criminoso possui ramificações em diversos municípios do estado, inclusive com integrantes agindo de dentro da cadeias. Um policial militar chegou a ser ameaçado no bairro Ipiranga em Barra do Piraí.

‌



Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente nos municípios de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Itaboraí e Paraíba do Sul, além de mandados de busca dentro de diversas penitenciárias do estado. Até agora 15 pessoas já foram presas.