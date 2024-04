Rio divulga quase 1300 vagas de empregos nesta semana

Alto contraste

A+

A-

RJ tem mais de mil vagas de emprego (Divulgação/Governo do Estado do Rio)

Nesta semana, 1290 vagas de emprego estão disponíveis no Rio de Janeiro. São 926 oportunidades para trabalhadores em geral e 364 vagas destinadas a pessoas com deficiência, segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

Na área de nutrição, 20 vagas são oferecidas para profissionais com experiência — de seis meses, na capital e na Região Metropolitana. Além disso, as empresas procuram por motoristas, confeiteiros, açougueiros, borracheiros, assistente de departamento comercial, analista de RH, entre outros. (Veja a lista completa aqui)

Os candidatos podem se inscrever pela internet. Pessoas sem acesso à internet buscar um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços, entre 8h e 16h:

- Centro (av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD);

Publicidade

- Campo Grande (rua Coxilha, s/nº);

- Engenho Novo (rua Vinte Quatro de Maio, 931);

Publicidade

- Ilha do Governador (estrada do Dendê, 2.080);

- Jacarepaguá (av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173);

Publicidade

- Santa Cruz (rua Lopes de Moura, 58);

- Tijuca (rua Camaragibe, 25).

É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição.

Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Para os estudantes universitários, estão abertas vagas de estágio nos setores de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Jornalismo e Psicologia.