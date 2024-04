RJ: Morre mulher que foi queimada por ex-marido em estação de trem Michelle da Silva Pinto teve 90% do corpo queimado e estava internada em estado gravíssimo

Alto contraste

A+

A-

Mulher teve 90% do corpo queimado

A mulher que foi queimada ex-marido em uma estação de trem, morreu nesta quarta-feira (10). Michelle Pinto da Silva, de 39 anos, teve 90% do corpo queimado e estava internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, ela foi atacada pelo ex-marido em Senador Vasconcelos, também na mesma região, na última segunda-feira (8). Em imagens registradas por passageiros, é possível ver o homem jogar gasolina na vítima e, em seguida, atear fogo.

Bombeiros fazem buscas na baía de Guanabara após o carro do suspeito ter sido encontrado abandonado na ponte Rio-Niterói.

Irmã diz que concessionária não prestou socorro

Em entrevista à RECORD, a irmã de Michelle afirmou que a SuperVia, concessionária que administra o serviço de trens, não prestou socorro à vítima.

Em nota, a empresa se solidarizou com os parentes de Michelle e disse ter prestado socorro “assim que tomou ciência do ocorrido, acionando autoridades responsáveis”.