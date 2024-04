RJ tem mais de mil oportunidades de empregos; salários podem chegar até R$ 7 mil

Alto contraste

A+

A-

RJ tem mais de mil vagas de emprego (Divulgação/Governo do Estado do Rio)

O estado do Rio de Janeiro tem 1.049 vagas de emprego com carteira assinada, com salários que podem chegar até R$ 7 mil, de acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda. Para estudantes, há 2.380 chances de estágio e jovem aprendiz.

Região metropolitana tem 887 vagas de emprego

Entre os destaques estão quatro vagas para coordenador de contabilidade. Há exigência de Ensino Médio completo, mas sem necessidade de experiência. O salário chega a R$ 7.000.

Ao menos 131 oportunidades são destinadas a PCDs (Pessoas com Deficiência), como auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, inspetor de alunos e maqueiro hospitalar. Os salários podem variar de um a três mínimos (R$ 1.412 a R$ 4.236).

Há ainda 118 vagas na região serrana e outras 44 na região Médio Paraíba.

Como se candidatar?

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda.

Além disso, a Fundação Mudes oferece, nesta semana, 1.016 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar o site.

O CIEE colocou à disposição 1.364 vagas de estágio, sendo 813 para carreiras de Ensino Superior e 551 para Ensino Médio, Técnico e jovem aprendiz. Outras informações também estão disponíveis no site.