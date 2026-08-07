Sesc Mesa Brasil RJ completa 25 anos transformando doações em combate à fome Há um quarto de século, o programa conecta empresas, instituições e voluntários para reduzir o desperdício de alimentos e fortalecer a segurança alimentar de milhares de pessoas

Sesc Mesa Brasil RJ completa 25 anos de ações para preservar e ensinar sobre segurança alimentar para os cariocas Reprodução/youtube/SescRJ

Em um país onde milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades para garantir uma alimentação adequada, iniciativas que unem solidariedade, eficiência e compromisso social tornam-se cada vez mais essenciais. É nesse cenário que o Sesc Mesa Brasil RJ completa 25 anos de atuação, consolidando-se como uma das principais redes de combate à fome e ao desperdício de alimentos no estado do Rio de Janeiro.

Ao longo de sua trajetória, o programa vem aproximando empresas doadoras, instituições sociais e voluntários para transformar alimentos que seriam descartados em refeições para quem mais precisa.

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Criado com a proposta de reduzir perdas ao longo da cadeia de abastecimento e ampliar o acesso à alimentação, o Sesc Mesa Brasil RJ tornou-se uma referência em segurança alimentar.

A iniciativa coleta alimentos próprios para consumo, mas que perderam valor comercial por motivos como excesso de estoque, pequenas avarias nas embalagens ou questões estéticas, e os distribui para entidades socioassistenciais previamente cadastradas. Dessa forma, alimentos que poderiam ser desperdiçados ganham um novo destino, beneficiando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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Desde sua criação, o programa ampliou sua rede de atuação e fortaleceu parcerias com empresas dos setores alimentício, varejista, industrial e agrícola, além de produtores rurais, centrais de abastecimento e organizações da sociedade civil. Essa articulação permite que a logística de coleta e distribuição seja realizada de forma rápida e segura, garantindo que produtos perecíveis cheguem às instituições com qualidade e possam ser consumidos em tempo adequado.

Mais do que distribuir alimentos, o Sesc Mesa Brasil RJ também investe em educação alimentar e nutricional. A iniciativa promove oficinas, palestras e capacitações voltadas para manipuladores de alimentos, cozinheiros, educadores e equipes das instituições atendidas. As atividades abordam temas como aproveitamento integral dos alimentos, higiene, armazenamento correto, preparo seguro das refeições e alimentação saudável, contribuindo para a redução do desperdício dentro das próprias entidades e para a melhoria da qualidade nutricional das refeições oferecidas.

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Esse trabalho educativo amplia o impacto social do programa ao incentivar práticas mais sustentáveis e conscientes em toda a cadeia de consumo. Ao ensinar formas de aproveitar integralmente cascas, talos, sementes e outras partes normalmente descartadas, o Sesc Mesa Brasil RJ também contribui para reduzir perdas e estimular hábitos alimentares mais responsáveis.

Os 25 anos do programa reforçam a importância da atuação conjunta entre iniciativa privada, terceiro setor e sociedade civil no enfrentamento da insegurança alimentar. Em um contexto marcado pelo aumento da demanda por assistência social e pela necessidade de reduzir o desperdício de alimentos, ações integradas como essa demonstram que é possível transformar excedentes em oportunidades de cuidado, inclusão e dignidade.

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A segurança alimentar vai além do acesso à comida. Ela envolve garantir que todas as pessoas tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e produzidos de forma sustentável. Nesse sentido, programas como o Sesc Mesa Brasil RJ desempenham um papel estratégico ao conectar diferentes atores em torno de um objetivo comum: assegurar que alimentos cheguem a quem precisa, em vez de serem descartados.

A trajetória construída ao longo desses anos mostra que pequenas ações, quando articuladas em grande escala, podem gerar um impacto duradouro na vida de milhares de famílias e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

Confira mais sobre o programa no site oficial do Sesc RJ

Oferecimento: Sesc RJ