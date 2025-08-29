Saiba como identificar e denunciar gasolina e etanol adulterados Modificações ilegais acontecem com adição de água ou outras substâncias, como o metanol, aos combustíveis Cidades|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 09h04 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma megaoperação desarticulou um esquema criminoso de adulteração de combustíveis controlado pelo PCC.

O metanol, uma substância tóxica, era misturado à gasolina e etanol, causando riscos à saúde e ao meio ambiente.

Fraudes em mais de 300 postos foram identificadas, com consumidores recebendo combustíveis de baixa qualidade e volumes menores.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional bloqueou bens de mais de R$ 1 bilhão dos envolvidos no esquema. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Megaoperação desarticulou redes criminosa do setor de combustível controlado pelo PCC José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Uma megaoperação desarticulou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, controlado por integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O grupo teria sonegado mais de R$ 7,6 milhões em impostos federais, estaduais e municipais.

Um dos pontos descobertos pelos investigadores foi a adulteração dos produtos, com uso de substâncias como o metanol, utilizado como base industrial de formal e tintas, por exemplo.

Segundo o IML (Instituto Médico Legal), o metanol é incolor, possui baixo aroma e, por isso, pode passar despercebido misturado à gasolina. O produto, altamente inflamável e tóxico, chegava ao Brasil pelo Porto de Paranaguá (PR), mas não era entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais, afirma o MPSP (Ministério Público de São Paulo).

Desviado, o metanol era transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta e em desacordo com normas de segurança, “colocando em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente”, destacou o órgão.

CLIQUE AQUI E FAÇA DENÚNCIAS DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO

Além disso, em mais de 300 postos de redes investigadas foram constatadas fraudes qualitativas e quantitativas. No primeiro caso, consumidores abasteciam com combustíveis adulterados, fora das especificações da ANP. No segundo, pagavam por volumes inferiores aos registrados nas bombas — prática conhecida como “bomba baixa”.

Quais são os sinais de combustível “batizado”?

O blog R7-Auto Carros listou os principais sinais de adulteração e como evitar danos ao veículo:

1. Alteração de cheiro

Após abastecer, caso note algum odor diferente, geralmente desagradável, pode ser sinal de adulteração. O uso de solventes e outros químicos pode gerar odores atípicos.

2. Consumo excessivo

Se o carro apresentar aumento no consumo após o abastecimento, pode ser indício de combustível adulterado. Produtos com maior quantidade de dispersantes ou aditivos reduzem a autonomia.No caso do etanol, o excesso de água compromete a combustão e pode danificar o motor permanentemente.

3. Dificuldade na partida e falhas na aceleração

Partidas mais lentas, falhas na aceleração ou no ponto morto podem indicar adulteração. Isso ocorre porque a baixa concentração de componentes adequados prejudica a leitura da injeção eletrônica.

4. Preço muito baixo

Valores bem abaixo da média do mercado são um forte indício de adulteração. Como o combustível sai das distribuidoras a preços semelhantes, diferenças excessivas geralmente indicam irregularidades.

Como se precaver?

Abasteça em postos de confiança, preferencialmente sempre nos mesmos.

Prefira postos de bandeiras conhecidas.

Guarde a nota fiscal do abastecimento.

Desconfie de promoções com preços muito abaixo da média.

Mega operação

A megaoperação deflagrada nessa quinta-feira (28) pela Receita Federal, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, supostamente comandado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

As investigações identificaram ao menos 40 fundos de investimento, que movimentaram R$ 30 bilhões em negócios, incluindo a compra de usinas de álcool, um terminal portuário e centenas de caminhões.

Mais de 350 alvos — entre pessoas físicas e empresas — são suspeitos de crimes como adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e estelionato.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ingressou com ações judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário.

Perguntas e respostas

O que foi descoberto na megaoperação contra adulteração de combustíveis?

Uma megaoperação desarticulou um esquema criminoso no setor de combustíveis, controlado por integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que sonegou mais de R$ 7,6 milhões em impostos.

Quais substâncias foram utilizadas na adulteração dos combustíveis?

Os investigadores descobriram que o metanol, uma substância incolor e altamente inflamável, estava sendo utilizado na adulteração da gasolina. O metanol chegava ao Brasil pelo Porto de Paranaguá (PR) e era desviado com documentação fraudulenta.

Quais os riscos associados ao transporte clandestino de metanol?

O transporte clandestino de metanol colocava em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente, devido à falta de conformidade com normas de segurança.

Que fraudes foram constatadas em postos de combustíveis?

Mais de 300 postos investigados apresentaram fraudes qualitativas e quantitativas, onde consumidores abasteciam com combustíveis adulterados e pagavam por volumes inferiores aos registrados nas bombas.

Quais sinais podem indicar a adulteração de combustíveis?

Os principais sinais de adulteração incluem alteração de cheiro, consumo excessivo, dificuldade na partida e falhas na aceleração, além de preços muito baixos em comparação ao mercado.

O que foi revelado sobre o esquema de lavagem de dinheiro?

A operação revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com movimentação de R$ 30 bilhões em negócios, envolvendo a compra de usinas de álcool e um terminal portuário.

Quantas pessoas e empresas estão envolvidas nas investigações?

Mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e empresas, são suspeitos de crimes como adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e estelionato.

Quais medidas foram tomadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional?

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou com ações judiciais para bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para garantir o crédito tributário.

