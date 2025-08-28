Haddad diz que megaoperação contra crime organizado e PCC ‘chegou ao andar de cima’ Ministro da Fazenda classificou operação como exemplar e disse que ela abre caminhos para outras da “mesma envergadura” Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogia megaoperação contra crime organizado no setor de combustíveis como "exemplar".

Três operações em 10 estados buscam desmantelar esquema criminoso que movimentou R$ 52 bilhões em quatro anos.

Mais de mil profissionais participam da ação, bloqueando bens e patrimoniais ligados a crimes, incluindo R$ 1 bilhão em ativos.

Operação visa combater lavagem de dinheiro e a influência do PCC em postos e refinarias de combustíveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Haddad deu declaração em entrevista coletiva nesta quinta Diogo Zacarias/MF - 02.07.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (28) que a megaoperação deflagrada hoje contra esquema no setor de combustíveis, formada por três operações distintas, é “exemplar” e conseguiu chegar ao “andar de cima”. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa, com a presença também do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

“Estamos falando de três operações que ocorrem em 10 estados. Uma ação de âmbito nacional [contra um grupo] extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro. Se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa será substituída por outra. A operação é exemplar porque conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema”, disse.

Haddad detalhou que a investigação apura fundos onde transitaram R$ 52 bilhões em quatro anos. “Operação está bloqueando mais de 100 imóveis, veículos, patrimônio que pode chegar a bilhões. Assim você estrangula o crime e impede que ele prospere. Esse é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura se tornem viáveis. Apenas da Receita [Federal] 350 auditores estão na rua cumprindo mandados”, detalhou.

Segundo Haddad, mais de mil profissionais estão em ação no combate ao crime organizado. “Estamos tentando desmantelar a refinaria do crime. Escolhemos o setor de combustível porque ele estava mais efetivamente à vista e o consumidor é a parte frágil disso tudo. Essa é a maior operação da história do Brasil, sem sombra de dúvida, e inaugura uma nova forma de trabalhar”, garantiu.

Setor de combustível

Em maio, o R7 publicou reportagem onde mostrava que o setor de combustível tinha pelo menos 941 postos de gasolina sob algum domínio de facções criminosas. De acordo com dados obtidos pela reportagem na época, São Paulo era o estado mais crítico, com 290 postos influenciados ou dirigidos pelo crime organizado; a unidade federativa é seguida por Goiás (163), Rio de Janeiro (146) e Bahia (103) (veja dados abaixo).

Os dados eram de levantamento feito pelo setor e compartilhado com a reportagem. Para mapear os postos, a pesquisa considerou diversos fatores, como relação de agentes com participações societárias, uso de laranjas e relações entre postos e redes. Hoje, o Brasil tem cerca de 42 mil postos de combustível.

A análise revela que os dirigentes e responsáveis por esses postos de gasolina estariam envolvidos em lavagem de dinheiro e envolvimento em operações policiais, além de muitos terem histórico prisional.

Fiscalização postos combustíveis Arte/R7

Entenda operações

As operações, que se concentram em diferentes etapas da cadeia produtiva dos combustíveis, visam apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, além da suposta ação da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em postos, refinarias e distribuidoras.

As operações são:

Operação Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo

Operação Quasar, da Polícia Federal

Operação Tank, da Receita Federal e Polícia Federal

Ao todo, há 350 alvos de mandados de busca e apreensão, entre pessoas físicas e jurídicas.

Operação Carbono Oculto

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) afirmou que mais de R$ 7,6 bilhões foram sonegados. Segundo as investigações, mais de mil postos ligados aos investigados movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

Segundo os investigadores, diversas irregularidades foram descobertas em diferentes etapas da cadeia de combustíveis, desde a produção até a distribuição, lesando não só motoristas, mas todo o setor.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também ingressou com ações judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário.

Um “sofisticado esquema” criado pela facção, possibilitava a lavagem do dinheiro e a obtenção de altos lucros nesta cadeia econômica.

“O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, disse a Receita Federal.

Lavagem de dinheiro

As formuladoras, as distribuidoras e os postos de combustíveis também eram usados para lavar dinheiro de origem ilícita. Há indícios de que as lojas de conveniência e as administradoras desses postos, além de padarias, também participavam do esquema.

Auditores-fiscais da Receita Federal identificaram irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis distribuídos em 10 estados. São eles:

São Paulo

Bahia

Goiás

Paraná

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Maranhão

Piauí

Rio de Janeiro

Tocantins

A maioria desses postos tinha o papel de receber dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão e transitar recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro.

Outras operações

Além da megaoperação mirando esquema bilionário ligado ao PCC, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram outras duas operações simultâneas contra grupos criminosos que atuam na cadeia produtiva de combustíveis.

Operação Quasar - A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de investigados, além do cumprimento de 12 mandados de busca em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos.

- A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,2 bilhão de investigados, além do cumprimento de 12 mandados de busca em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Entre as estratégias usadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos. Operação Tank - Já no Paraná, outro esquema é suspeito de ter movimentado mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba (PR) estão envolvidos em fraudes como a “bomba baixa”, quando o volume abastecido é inferior ao indicado. Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

