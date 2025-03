São Paulo lança guia turístico para promover cultura e história judaicas no estado Parceria entre Secretaria de Turismo e Federação Israelita de SP lança material com roteiros culturais, gastronômicos e históricos Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 20/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h45 ) twitter

Memorial do Holocausto está no Guia Turístico Judaico de São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), lança nesta quinta-feira (20) o Guia Turístico Judaico do Estado de São Paulo. O material destaca locais de referência da cultura e tradições judaicas.

O objetivo é fortalecer o turismo judaico dentro do Programa de Turismo Religioso Paulista e valorizar a diversidade cultural do estado. O guia é voltado tanto para a comunidade judaica quanto para turistas interessados em conhecer mais sobre a cultura e as tradições judaicas.

“O turismo judaico é um segmento em crescimento, e este guia será uma ferramenta essencial para quem deseja explorar essa herança, seja pela história, pela gastronomia ou pelas experiências culturais”, afirmou Marcos Knobel, presidente da Fisesp. A luta também é combater o preconceito e ao antissemitismo.

História

A publicação destaca a presença judaica no estado de São Paulo, desde o período colonial até a consolidação de bairros como Bom Retiro, Higienópolis e Jardins como polos comunitários no século XX.

Ela também propõe roteiros que incluem museus, memoriais, teatros, restaurantes kosher, monumentos e espaços de oração, abrangendo atividades em cidades do interior e do litoral paulista.

O guia é organizado em seções que listam atrativos culturais e religiosos, como o Museu Judaico de São Paulo e o Cemitério Israelita do Butantã, além de espaços gastronômicos, livrarias especializadas e instituições beneficentes. Há também informações práticas para turistas, como contatos úteis e endereços de consulados.