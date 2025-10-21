Linha Amarela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (21)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
A Linha Amarela é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (21). Uma paralisação provocou caos no transporte público da capital paulista nesta manhã. O problema teria sido provocado por uma falha no sistema de sinalização, mas a ViaQuatro ainda não se posicionou.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h52 desta terça.
O estados que mais buscou pelo termo “Linha Amarela” foi São Paulo, apontou o Google Trends. Confira: