Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Restaurante Jamile é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (8)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

São Paulo|Do R7

  • Google News
Restaurante Jamile sofreu com o desabamento de um teto e o acidente provocou uma morte ESTADÃO CONTEÚDO

Restaurante Jamile é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (8). O estabelecimento localizado na Bela Vista, bairro central da cidade de São Paulo, sofreu com o desabamento de um teto. Uma pessoa morreu no acidente.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h56 desta quarta.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Restaurante Jamile” são: São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.