Restaurante Jamile é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (8). O estabelecimento localizado na Bela Vista, bairro central da cidade de São Paulo, sofreu com o desabamento de um teto. Uma pessoa morreu no acidente.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 15h56 desta quarta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Restaurante Jamile” são: São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, apontou o Google Trends. Confira: