“Ventania em São Paulo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Vento derruba árvore na Vila Mariana, em SP Renato S. Cerqueira/Estadão Conteúdo - 10.12.2025

“Venatania em São Paulo” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10). Meteorologistas identificaram um ciclone “potente” se formando na costa do Estado, com pressão atmosférica muito baixa, trazendo ventos fortes com risco de danos para São Paulo.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h40 desta quarta. Confira:

Oferecimento: Google Trends.