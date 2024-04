Segurança do Pará localiza 3,2 toneladas de drogas e realiza maior apreensão do estado A Operação Guardião do Norte resultou, ainda, na prisão em flagrante de quatro suspeitos em ação realizada no Rio Tocantins

Pará faz maior apreensão de drogas do estado em embarcação no Rio Tocantins (Governo do Pará/Divulgação)

As Forças de Segurança do Pará realizaram a maior apreensão de drogas da história do estado, localizando um total de 3,2 toneladas de entorpecentes. A investigação conjunta entre as polícias civil e militar paraense, nomeada como Operação Guardião do Norte, também prendeu quatro pessoas em flagrante. A ação foi realizada no Rio Tocantins, na noite de sábado (13).

As drogas foram encontradas em uma embarcação no município de Abaetetuba (Região de Integração Tocantins) e estavam escondidas entre 3 toneladas de peixes salgados e congelados.

O governador do estado, Helder Barbalho , comemorou a “maior apreensão de drogas da história das forças de segurança do Pará, com um total de 3,2 toneladas de entorpecentes em Abaetetuba”. “A polícia civil e a polícia militar do Pará, com todo o sistema de segurança, seguirão a postos para combater a criminalidade nos nossos rios”, disse em postagem nas redes sociais.

O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, lembrou que, até então, a maior apreensão tinha sido em 2020, quando a polícia localizou 2,5 toneladas de drogas em Mosqueiro (distrito de Belém). “Isso demonstra para a população que nossos agentes estão atuando de forma enérgica no combate ao tráfico de drogas em todo o Pará”, destacou.

A operação foi montada após denúncias feitas aos órgãos de segurança. Os quatro suspeitos presos em flagrante na embarcação foram autuados por crimes ambientais, tráfico de drogas e associação criminosa.