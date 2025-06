Taxa de fecundidade no Brasil cai para 1,55 filho por mulher, menor nível da história, diz IBGE Ao longo das últimas seis décadas, índice caiu de forma contínua no país; em 1960, cada mulher tinha 6,3 filhos em média Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h00 ) twitter

Ao longo das últimos 60 anos, o índice caiu de forma contínua no país Edu Kapps/SMS-Rio

As mulheres brasileiras têm em média 1,55 filho ao longo da vida, menor patamar registrado na história, segundo dados preliminares da amostra do Censo Demográfico de 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse índice representa o número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida reprodutiva, considerando as taxas de fecundidade observadas por faixa etária.

Taxa de fecundidade Luce Costa/Arte R7

Ao longo das últimas seis décadas, o índice caiu de forma contínua no país. Em 1960, cada mulher tinha, em média, 6,3 filhos. Esse número caiu para 4,4 em 1980, 2,4 em 2000 e chegou a 1,9 em 2010.

A queda acompanha mudanças sociais, econômicas e de acesso à educação e aos serviços de saúde reprodutiva.

De acordo com o levantamento, a faixa etária com maior concentração de nascimentos em 2022 foi a de mulheres entre 25 e 29 anos, com 24,3% do total. Em seguida, estão os grupos de 20 a 24 anos (23,2%) e de 30 a 34 anos (21%).

Em comparação com o Censo de 2010, houve redução da fecundidade entre adolescentes de 15 a 19 anos, cuja participação passou de 15,6% em 2010 para 11,4% em 2022.

Taxa de fecundidade, por ano Luce Costa/Arte R7

Idade média de fecundidade

As mulheres também estão tendo filhos mais velhas. A idade média da fecundidade aumentou nas últimas duas décadas. Em 2000, a média nacional era de 26,3 anos. Em 2022, chegou a 28,1 anos.

As regiões Sudeste e Sul têm a maior média, ambos com 28,7 anos, enquanto o Norte registrou a menor, de 27 anos.

Cor, raça e escolaridade

A taxa de fecundidade varia de forma significativa entre os grupos de cor ou raça. Em 2022, mulheres indígenas apresentaram a maior taxa, com 2,05 filhos por mulher, seguidas pelas mulheres pardas (1,74) e pretas (1,61).

Mulheres brancas tiveram a menor taxa, de 1,42. Segundo o IBGE, o Censo é a única fonte que permite esse tipo de análise com desagregação por características demográficas e socioeconômicas.

Taxa de fecundidade, por raça Luce Costa/Arte R7

A escolaridade também está relacionada ao número de filhos. Entre mulheres de 25 a 49 anos, sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, a taxa de fecundidade foi de 2,3 filhos por mulher.

Já entre aquelas com ensino superior completo, o índice foi de 1,08. O padrão indica que quanto maior o nível de instrução, menor o número médio de filhos.

