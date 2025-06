Censo 2022 revela crescimento recorde dos evangélicos no Brasil Catolicismo diminui enquanto evangélicos triplicam sua proporção em três décadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h37 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h37 ) twitter

Proporção de evangélicos triplica no Brasil em 30 anos e bate recorde no Brasil, mostra Censo

O censo de 2022 realizado pelo IBGE destacou uma mudança significativa no perfil religioso dos brasileiros, com a proporção de evangélicos triplicando nas últimas três décadas para quase 27% da população, representando mais de 47 milhões de pessoas. Em contraste, o catolicismo sofreu uma redução de 8,4% no mesmo período.

Os dados indicam que os evangélicos formam o grupo religioso que mais cresceu entre 2010 e 2022, enquanto os católicos enfrentaram seu maior declínio em 153 anos. A pesquisa também revelou que 9,3% dos brasileiros não possuem religião; 4% pertencem a outras religiões; 1,8% são espíritas; 1% seguem a umbanda e candomblé; e 0,1% praticam religiões indígenas.

O estado do Acre se destaca com a maior proporção de evangélicos, atingindo 44,4% da população. Em cidades como Arroio do Padre (RS), Arabutã (SC), Santa Maria de Jetibá (ES), Laranja da Terra (ES) e Senador Salgado Filho (RS), eles já constituem a maioria. O aumento foi impulsionado principalmente por mulheres e jovens, com mais de 30% das crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos se declarando evangélicos.

Além disso, a pesquisa aponta que os evangélicos têm uma das menores taxas de analfabetismo do país, inferior a 5,5%, e uma alta conectividade digital, com acesso à internet em 90,5% dos lares.

