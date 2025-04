Censo 2022: 16% dos brasileiros que vivem em áreas urbanizadas não têm calçada perto de casa Amapá (57,1%), Roraima (60,3%) e Pará (64,8%) são os estados com os menores percentuais de pessoas morando em vias com calçadas Cidades|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 17/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DF é o local com maior percentual de moradores que vivem em vias com calçadas Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Em 2022, 27,8 milhões de brasileiros moravam em locais sem calçada ou passeio. O valor representa 16% do total de 174,16 milhões das pessoas que viviam em centros urbanos. Os dados são do Censo 2022: Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgado nesta quinta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No total, o Brasil tem 146,3 milhões de pessoas nesta situação. O Distrito Federal é o local com o maior percentual de pessoas (92,9%) morando em locais com calçadas. Em seguida, aparecem Goiás (92,6%) e São Paulo (91,6%).

O Nordeste tem 5 dos 10 estados com maiores percentuais: Sergipe (90,3%), Rio Grande do Norte (85,7%), Alagoas (85,6%), Paraíba (85,3%) e Ceará (85%).

Na contramão, Amapá é o estado com menor percentual de moradores que vivem em locais com calçadas (57,1%). Destacam-se ainda Roraima (60,3%), Pará (64,8%) e Rondônia (68,8%).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O que são calçadas?

O levantamento considerou calçadas aquelas que tinham no mínimo 80 cm de largura e conectavam ao menos dois lotes de habitações na via analisada.

Segundo a pesquisa, somente 253 municípios têm menos de 40% dos moradores em vias com calçadas ou passeio, representando 4,5% do total de cidades do país.

‌



Em 12 anos, houve um aumento de 44,3 milhões de pessoas que moram em vias com calçadas. Em 2010, eram 102 milhões de brasileiros nesta situação.

Calçadas sem obstáculo

No Brasil, apenas 32,8 milhões de moradores residiam em vias calçadas livres de obstáculos em 2022. O valor equivale a 18,8% do total da pesquisa, ainda que 146.380.867 pessoas, 84% do total nacional residem em trechos de vias com calçadas.

‌



Os menores percentuais encontram-se no Maranhão (4,7%), Piauí (4,9%) e no Acre (5,6%).

A pesquisa também revelou que os melhores resultados para a qualidade das calçadas encontravam-se em apenas 238 municípios (4,3% do total) com mais de 50% dos moradores residindo próximo de pavimentos sem obstáculos como, por exemplo, Ribeirão Preto (51,4%), Santos (64,5%) e Araçatuba (56,6%).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp