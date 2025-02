Terceiro avião com 101 brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta A previsão é que a aeronave pouse na capital cearense às 10h30. Cidades|Do R7 21/02/2025 - 10h04 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h11 ) twitter

2º voo com deportados chegou no início do mês Divulgação/FAB - 21.2.2025

Um novo voo com brasileiros deportados chega ao Brasil nesta sexta-feira (21), com desembarques em Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG). Ao todo, 101 passageiros retornarão ao país e serão recepcionados por representantes de diversos ministérios, como o da Saúde, dos Direitos Humanos e da Cidadania, e da Justiça e Segurança Pública, para receberem um “atendimento humanizado”. “A ação reforça o compromisso do Governo Federal em garantir um retorno digno e seguro aos brasileiros repatriados”, afirmou o governo. A previsão é que a aeronave pouse na capital cearense às 10h30.

Em Fortaleza, a equipe de acolhimento do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) será coordenada pela Secretária Executiva, Janine Mello, e será realizada no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, instalado no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

O serviço tem estrutura adequada, com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro. O local conta, ainda, com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais e psicólogos, além da oferecer suporte para encaminhamento de serviços de documentação e regularização migratória.

Veja relação dos ministérios envolvidos no acolhimento dos deportados:

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Ministério da Saúde;

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Ministério da Justiça e Segurança Pública,

Ministério da Defesa (MD); e

Polícia Federal.