Voo com 111 brasileiros deportados dos EUA chega ao Brasil na tarde desta sexta

Brasileiros deportados dos EUA chegam a Confins em voo da FAB Gislaine Oliveira/Estadão Conteúdo - 25.01.2025

O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump como presidente chega ao Brasil na tarde desta sexta-feira (6), com 111 passageiros. A previsão de chegada em Fortaleza é às 15h. A aeronave saiu de uma cidade norte-americana no estado da Virgínia.

Após a polêmica de duas semanas atrás, quando 88 brasileiros chegaram ao país com algemas nas mãos e nos pés, o governo federal preparou um esquema especial para receber os brasileiros.

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o voo desta sexta terá um novo trajeto, reduzindo o tempo total de viagem. O avião vai sair da cidade norte-americana de Alexandria, fazer uma escala em Porto Rico e terminar a viagem em Fortaleza.

Depois, um avião da Força Aérea Brasileira vai buscar os brasileiros na capital cearense e levá-los até Belo Horizonte.

‌



Um diplomata do Consulado-Geral do Brasil em Houston estará no voo para monitorar o deslocamento. Além disso, a viagem será acompanhada em tempo real pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério das Relações Exteriores com órgãos dos Estados Unidos para organizar os voos de deportação.

A equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante foi mobilizada para receber os brasileiros repatriados.

‌



Em Fortaleza e Belo Horizonte, o governo prepara esquema de recepção e apoio. Em ambos os aeroportos, a Polícia Federal vai montar uma operação para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

“Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais de contato com os familiares e orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho”, garantiu o governo federal.

‌



“O governo federal reafirma seu compromisso com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e atua para garantir regresso digno e seguro. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável”, finaliza o comunicado.

Críticas de Lula por brasileiros algemados

O voo anterior de brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou no Brasil no dia 24 de janeiro. Os cidadãos estavam presos com algemas e correntes, o que gerou críticas por parte do governo brasileiro, que determinou a imediata retirada dos itens.

A medida fere acordo firmado entre os dois países, que prevê o uso de algemas só em casos excepcionais. O Itamaraty anunciou a criação de um grupo de trabalho com autoridades dos EUA para debater a questão.

Lula criticou o uso de algemas e correntes em brasileiros.

“Nós não tratamos a coisa como deportação e, sim, como repatriação. São brasileiros que foram para lá à procura de um mundo melhor, de sorte, de emprego melhor, e não conseguiram se legalizar ou não foram aceitos pelo governo americano”, afirmou o presidente na ocasião.