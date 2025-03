Uiramutã, na divisa com a Guiana, é a cidade com maior valor médio do Bolsa Família Dados do governo apontam para benefício de R$ 1.018,28 às famílias; região Nordeste concentra maior número de beneficiários do país Cidades|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsa Família: Uiramutã (RR) tem benefício médio de R$ 1.018,28 Luis Lima Jr/Estadão Conteúdo - 09.01.2025

Acre, Roraima e Amazônia são os três estados com o maior número de cidades na lista dos 10 municípios com o maior valor médio de benefício do Bolsa Família do país. No interior de Roraima e na divisa com a Guiana, Uiramutã configura o topo do ranking, com R$ 1.018,28, de acordo com dados do governo federal.

O Bolsa Família é pago às famílias que têm renda mensal por pessoa de até R$ 218. O valor do benefício é calculado pela quantidade de membros na família, além da idade das crianças que compõem o núcleo familiar, sendo no mínimo R$ 600 (entenda mais abaixo).

Em 2022, Uiramutã abrigava 13.751 pessoas, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo que 2.276 famílias da cidade são atendidas pelo Bolsa Família. Com uma área de mais de 8.000 m², o índice de desenvolvimento humano na cidade é de 0,4%. O PIB per capita, por sua vez, é de R$ 13 mil anuais.

As cidades que completam o top 10 de maior valor médio do programa são:

Campinápolis (MT): R$ 925,36

Santo Antônio do Içá (AM): R$ 889,94;

Jordão (AC): R$ 882,33;

Santa Rosa do Purus (AC): R$ 879,64

Jutaí (AM): R$ 876,79;

Normandia (RR): R$ 872,37

Arabutã (SC): R$ 867,88;

Jacareacanga (PA): R$ 861,83; e

São Gabriel da Cachoeira (AM): R$ 847,58.

Os valores foram retirados de um painel de dados do governo tendo como referência de fevereiro de 2025.

Neste ano, 83% dos responsáveis familiares dos beneficiários do programa são mulheres. Na divisão por regiões, a maior quantidade de famílias contempladas está no Nordeste, com 9,3 milhões. Em seguida, aparecem Sudeste, com 5,9 milhões; Norte, com 2,6 milhões; Sul, com 1,4 milhão e Centro-Oeste, com 1,1 milhão.

Dados do Bolsa Família 2025 Arte R7/Luce Costa - 24.02.2025

Entenda o valor do benefício recebido pelas famílias

Todas as famílias beneficiárias recebem o Benefício de Renda de Cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família;

Se a soma do valor recebido for menor do que R$ 600, é pago o Benefício Complementar para chegar a esse valor;

Famílias beneficiárias que têm crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos também recebem o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança;

Famílias têm gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar no valor de R$ 50 por cada pessoa nessas condições

Dessa forma, uma família com cinco pessoas, sendo duas delas crianças com menos de 7 anos e uma delas com idade entre 7 e 18 anos, recebe R$ 1.060 de Bolsa Família por mês, por exemplo.

De acordo com o governo, são 20,48 milhões de famílias contempladas pelo programa. O investimento é de R$ 13,8 bilhões, com valor médio do benefício de R$ 673,62.

São quase 54 milhões de pessoas beneficiadas, sendo 9 milhões de crianças de 0 a 6 anos; 12 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos incompletos; e 2 milhões de adolescentes de 16 a 18 incompletos.

Em fevereiro, o Bolsa Família beneficiou 240 mil famílias indígenas, 279 mil famílias quilombolas, 241 mil famílias em situação de rua e 385 mil famílias de catadores de material reciclável.

O programa amparou, ainda, 13 mil famílias com crianças em situação de trabalho infantil e 62 mil famílias com integrantes resgatados do trabalho análogo ao escravo.

