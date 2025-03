Moraes arquiva investigação sobre Bolsonaro por suposta fraude em cartão de vacina Ministro do STF concordou com argumento da PGR de que apenas delação premiada de Mauro Cid é insuficiente para aceitar denúncia Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 28/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 28/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro tinha sido indiciado pela PF por três crimes durante a investigação Roque de Sá/Agência Senado - 26.3.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou o arquivamento de uma investigação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta fraude na inserção de dados falsos em cartões de vacina de imunização contra a Covid-19. A decisão ocorreu após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, recomendar o fim do inquérito.

Ao sugerir o arquivamento da investigação, Gonet afirmou que as informações sobre as supostas fraudes se basearam apenas na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo ele, faltaram elementos para responsabilizar o ex-presidente, e por isso o caso deveria ser arquivado.

Moraes concordou com a PGR e destacou que “a legislação proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente somente nas declarações do colaborador, exigindo-se, consequentemente, que seu oferecimento esteja embasado em provas autônomas e independente, além de informações surgidas a partir da colaboração devidamente ratificadas por outras provas”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em março de 2024, a Polícia Federal tinha indiciado Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que apurava a falsificação de certificados de vacinas da Covid-19.

‌



Entre os crimes apontados pela PF, estavam uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica de documento público.

Segundo a PF, as inserções falsas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência “a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante” — no caso, a condição dos envolvidos no caso como imunizados contra a Covid-19.