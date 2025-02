Bolsa Família tira mais de 24 milhões de pessoas da pobreza extrema em 2 anos

O Bolsa Família tirou mais de 24 milhões de pessoas da pobreza extrema nos últimos dois anos. Atualmente, um quarto da população brasileira recebe o benefício. De acordo com um estudo, investir em programas sociais para habitantes de baixa renda impacta não só o consumo das famílias, como a economia. Para cada real gasto, há uma volta de R$ 1,78 no PIB do país. Isso significa que investir na população que mais precisa gera mais riqueza.