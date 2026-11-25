Vídeo registrado por câmera de segurança mostrou a fúria da natureza em Verê, cidade a 475 km de Curitiba. Uma loja de roupas foi inundada até a altura da cintura e destruiu o estoque. Duas mulheres que estavam no local com uma criança de colo conseguiram se salvar com a ajuda de um homem. As imagens foram obtidas pelo Grupo RIC, parceiro do R7 no Paraná