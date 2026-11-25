O idioma foi o menor dos problemas para bombeiros brasileiros e argentinos que se uniram para salvar uma família, incluindo um recém-nascido, em Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira com a Argentina e a 588 km de Curitiba. As imagens foram obtidas pelo Grupo RIC, parceiro do R7 no Paraná.

A subida da água, de repente, do rio Santo Antônio ameaçava a família da zona rural da cidade. A operação contou com a participação de moradores, bombeiros voluntários da Argentina e do Brasil, funcionários da prefeitura e policiais argentinos.