Resgate dramático: bombeiros de Brasil e Argentina se unem e salvam bebê com cordas improvisadas
Elevação repentina do nível do rio Santo Antônio provocou situação de risco para família que vive em área rural de Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira
O idioma foi o menor dos problemas para bombeiros brasileiros e argentinos que se uniram para salvar uma família, incluindo um recém-nascido, em Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira com a Argentina e a 588 km de Curitiba. As imagens foram obtidas pelo Grupo RIC, parceiro do R7 no Paraná.
A subida da água, de repente, do rio Santo Antônio ameaçava a família da zona rural da cidade. A operação contou com a participação de moradores, bombeiros voluntários da Argentina e do Brasil, funcionários da prefeitura e policiais argentinos.
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