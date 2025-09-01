Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por trabalho escravo na Amazônia
Segundo o MPT, valor é referente a dano moral coletivo por irregularidades cometidas entre as décadas de 1970 e 1980
A Vara do Trabalho de Redenção (PA) condenou a Volkswagen do Brasil ao pagamento de R$ 165 milhões por dano moral coletivo, devido à prática de trabalho análogo à escravidão na Fazenda Vale do Rio Cristalino, durante os anos 1970 e 1980.
De acordo com o MPT (Ministério Público do Trabalho), trata-se da maior condenação já registrada no país em casos de trabalho escravo contemporâneo.
“A decisão judicial determina que a empresa deve reconhecer publicamente a sua responsabilidade e pedir desculpas aos trabalhadores atingidos e a toda a sociedade brasileira”, informou o órgão.
Para o juiz do Trabalho responsável pela sentença, Otavio Bruno da Silva Ferreira, as provas confirmam a participação direta da montadora:
“A Volkswagen do Brasil não apenas investiu na Companhia Vale do Rio Cristalino, como também participou ativamente de sua condução estratégica, beneficiando-se diretamente da exploração ilícita da mão de obra. Relatórios oficiais, testemunhos de trabalhadores e documentos de órgãos públicos evidenciam práticas de servidão por dívida, violência e condições degradantes, caracterizando o núcleo do trabalho escravo contemporâneo.”
Durante o período em questão, o empreendimento recebeu recursos públicos e benefícios fiscais que impulsionaram a criação de gado, tornando-se um dos maiores polos do setor.
Segundo o magistrado, a indenização milionária é necessária porque a empresa, além de figurar como uma das maiores do país, obteve lucros expressivos em 2024 e, entre 1974 e 1986, usufruiu de substanciais incentivos fiscais estatais, que deveriam promover o desenvolvimento social e econômico, mas acabaram desviados para práticas ilícitas de exploração laboral.
Entenda o caso
Centenas de trabalhadores foram submetidos a condições degradantes, incluindo vigilância armada, alojamentos precários, alimentação insuficiente, servidão por dívida e ausência de assistência médica, especialmente em casos de malária. O episódio é considerado um dos maiores casos de exploração de mão de obra escrava da história recente do Brasil.
O caso chegou ao MPT em 2019, após o órgão receber documentos que relatavam a situação na fazenda. O material foi reunido pelo padre Ricardo Rezende Figueira, então coordenador da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para a região do Araguaia e Tocantins, vinculada à CNBB.
Para apurar as denúncias, o MPT criou o Grupo Especial de Atuação Finalística“Fazenda Volkswagen”. A investigação reuniu documentos, ouviu dezenas de testemunhas e resultou em uma ação civil pública ajuizada em dezembro de 2024.
O procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues, coordenador do grupo, destacou a gravidade dos fatos.
“Os documentos e depoimentos comprovaram as gravíssimas violações aos direitos humanos na fazenda. Foi constatada a submissão dos trabalhadores a condições análogas à escravidão, por meio de jornadas exaustivas, ambiente degradante e servidão por dívida.”
A ação civil pública foi elaborada por uma força-tarefa composta pelas procuradoras e procuradores do Trabalho Christiane Vieira Nogueira, Rafael Garcia Rodrigues, Silvia Silva da Silva e Ulisses Dias de Carvalho.
