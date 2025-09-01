Em meio ao tarifaço, Lula inicia divulgação de campanha do novo slogan do governo ‘Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro’ foi o novo slogan definido pela comunicação do Executivo Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 08h49 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula inicia divulgação da campanha com novo slogan: "Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro".

O slogan reflete a defesa da soberania em meio às tarifas impostas pelos EUA e ameaças de Donald Trump.

A nova campanha irá substituir o antigo slogan "União e Reconstrução", destacando as conquistas do governo.

Lula afirma que o governo está na fase de "colheita" das ações realizadas nos primeiros dois anos de gestão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Novo slogan foi apresentado durante reunião de Lula com ministros Ricardo Stuckert / PR - 26.08.2025

Em meio aos impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou nesta segunda-feira (1º) a divulgação da campanha do novo slogan do governo federal. A frase foi apresentada na semana passada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, durante reunião ministerial.

O slogan “Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro” reflete a defesa da soberania nacional adotada pelo governo federal em meio à tensão comercial com os Estados Unidos e o presidente americano, Donald Trump, que autorizou até uma investigação sobre o Pix.

Lula publicou o novo slogan nas redes sociais. “Esse governo tem lado. O lado do Brasil contra quem ameaça a nossa soberania. O lado do povo contra os privilégios e injustiças que impedem nossas famílias de prosperar. O lado de quem trabalha, empreende e move o nosso país”, escreveu o presidente.

Esse governo tem lado. ✊



O lado do Brasil contra quem ameaça a nossa soberania. O lado do povo contra os privilégios e injustiças que impedem nossas famílias de prosperar. O lado de quem trabalha, empreende e move o nosso país.



Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro. 🇧🇷 pic.twitter.com/PtjPtrEHXY — Lula (@LulaOficial) August 31, 2025

A nova campanha veiculada por Lula deve substituir aos poucos o antigo slogan: União e Reconstrução. O vídeo divulgado pelo presidente nas redes sociais destaca as conquistas do governo em 2 anos e meio de gestão, como a retirada do Brasil do Mapa da Fome.

Internamente, o governo avalia que a fase de “união e reconstrução” já foi concluída — o foco, agora, é o fim do mandato, com destaque para as entregas do Executivo.

Lula repete em seus discursos que governo chegou na fase de “colheita” das ações adotadas nos dois primeiros anos de gestão.

Críticas a Trump

Lula já declarou diversas vezes que Trump age como se fosse dono do mundo ou um imperador. A fala foi repetida aos titulares da Esplanada dos Ministérios na segunda reunião ministerial do ano, na última terça-feira (26).

“O Governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. É uma coisa descabida, porque eu não vou repetir o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele [Trump] continua fazendo ameaças ao mundo inteiro”, afirmou o petista na ocasião.

A tarifa de 50% a produtos brasileiros comprados pelos EUA foi anunciada pelo republicano em 9 de julho e começou a valer em 6 de agosto. Uma semana depois da vigência, o governo brasileiro anunciou um plano de contingência em resposta à determinação de Trump.

Outros slogans

Nos primeiros dois mandatos de Lula, entre 2003 e 2010, o slogan usado foi “Um país de todos”. Posteriormente, nos dois governos de Dilma Rousseff, também do PT, os bordões escolhidos foram “País rico é país sem pobreza” e “Pátria educadora”.

Perguntas e Respostas

Qual é o novo slogan do governo federal apresentado por Lula?

O novo slogan do governo federal é “Governo do Brasil: do lado do povo brasileiro”. Ele foi apresentado pelo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, durante uma reunião ministerial.

Qual é o contexto em que o slogan foi divulgado?

O slogan foi divulgado em meio aos impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que inclui uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Essa medida foi anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e começou a valer em agosto.

O que Lula disse sobre a postura de Donald Trump?

Lula afirmou que Trump age como se fosse “o imperador do planeta Terra”, criticando as ameaças do presidente dos EUA. Ele reiterou essa posição em uma reunião ministerial, destacando que as ações de Trump são descabidas.

Como o governo brasileiro respondeu ao tarifaço?

Após a implementação da tarifa, o governo brasileiro anunciou um plano de contingência em resposta à determinação de Trump, buscando mitigar os impactos da medida.

O que a nova campanha de Lula pretende destacar?

A nova campanha de Lula visa substituir o antigo slogan “União e Reconstrução” e destaca as conquistas do governo nos últimos dois anos e meio, como a retirada do Brasil do Mapa da Fome. O governo acredita que a fase de “união e reconstrução” foi concluída e agora o foco é nas entregas do Executivo até o fim do mandato.

Quais slogans foram utilizados em mandatos anteriores?

Nos primeiros mandatos de Lula, entre 2003 e 2010, o slogan foi “Um país de todos”. Durante os governos de Dilma Rousseff, os slogans foram “País rico é país sem pobreza” e “Pátria educadora”.

