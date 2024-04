Descubra o que pode estar causando a coceira nos seus pés! Não há como negar o incômodo que uma coceira nos pés pode causar no dia a dia de uma pessoa. Desde picadas de inseto até o contato...

Alto contraste

A+

A-

Não há como negar o incômodo que uma coceira nos pés pode causar no dia a dia de uma pessoa. Desde picadas de inseto até o contato com água suja ou outra substância, a lista de fatores que podem gerar coceiras passageiras e pontuais no local é imensa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Publicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.