Descubra quais alimentos podem causar acne e prejudicar sua pele

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

A acne é uma condição de pele muito comum, sobretudo entre jovens e adolescentes. Caracterizadas pelo surgimento de espinhas e cravos, elas “dão preferência” à pele do rosto e têm aparência avermelhada, no caso das espinhas, e de pequenos pontos pretos, no caso dos cravos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Acne: saiba quais alimentos a provocam e pare de consumi-los imediatamente

• Brasileiros poderão ser beneficiados por nova regra de cidadania na Itália

• Reviva as maravilhas do mundo antigo: faça um tour virtual pelo Egito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.