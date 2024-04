Descubra quanto economizar mensalmente para garantir uma aposentadoria tranquila

Alto contraste

A+

A-

Regras da aposentadoria em 2023. Regras da aposentadoria em 2023. (Escola Educação)

Quando o assunto é aposentadoria, parte dos brasileiros se preocupam com os valores que receberão em sua velhice. Por se tratar de um investimento a longo prazo, muitos trabalhadores acabam deixando para depois algo que será muito importante no futuro. Além disso, é preciso ter uma ideia de quanto é necessário poupar mensalmente para ter uma aposentadoria tranquila, sem depender do INSS.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Quanto economizar mensalmente para garantir uma aposentadoria sem o INSS?

• Fim do mistério: para que serve o ‘ganchinho’ atrás da camisa?

• Adega de madeira romana é descoberta em escavação na Alemanha

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.