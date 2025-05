5º dia útil: trabalhadores devem receber salário até esta quarta Segundo a legislação, os dias úteis são contados de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados, inclusive os municipais Economia|Do R7, em Brasília 06/05/2025 - 07h32 (Atualizado em 06/05/2025 - 07h36 ) twitter

Com feriado do Dia do Trabalhador, quinto dia útil de maio será nesta quarta-feira Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os trabalhadores com carteira assinada devem receber os salários até esta quarta-feira (7), quinto dia útil de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador (1º).

Segundo a legislação brasileira, os dias úteis são contados de segunda a sábado, independentemente de o profissional trabalhar nesses dias ou não.

O artigo 459 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) determina que o “pagamento do salário, independentemente da modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que se refere a comissões, percentagens e gratificações”.

📆 Contagem dos dias úteis de maio

Neste mês de maio, os cinco primeiros dias úteis são:

1º dia útil: 2 de maio (sexta-feira)

2º dia útil: 3 de maio (sábado)

3º dia útil: 5 de maio (segunda-feira)

4º dia útil: 6 de maio (terça-feira)

5º dia útil: 7 de maio (quarta-feira)

✏️Instrução normativa

Segundo instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, caso o quinto dia útil caia em um sábado — dia em que os bancos não funcionam —, o empregador deve antecipar o pagamento para o dia útil anterior.

Outras regras importantes:

Na contagem dos dias úteis, inclui-se o sábado e excluem-se o domingo e os feriados, inclusive os municipais;

Quando o pagamento for realizado por meio do sistema bancário, os valores devem estar disponíveis ao empregado até o quinto dia útil;

Se o pagamento for feito por cheque, deve-se garantir ao trabalhador um horário que permita o desconto imediato;

O pagamento estipulado por quinzena ou por semana deve ser realizado até o quinto dia útil após o vencimento.



