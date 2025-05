Veja os próximos feriados de 2025 e quais podem render folga prolongada Dos seis restantes, dois podem ser emendados para ampliar os dias de folga Brasília|Do R7, em Brasília 05/05/2025 - 07h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 07h27 ) twitter

Além disso, quatro feriados de 2025 caem em finais de semana Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, proporcionou uma folga prolongada para muitos trabalhadores brasileiros. Agora, o calendário de 2025 ainda conta com mais seis feriados.

Dentre eles, dois — o Dia da Consciência Negra (20/11) e o Natal (25/12) — caem em uma quinta-feira e podem ser emendados. Segundo a legislação, a concessão de dias de folga prolongados depende da decisão de cada empresa.

Além disso, 2025 ainda contará com quatro feriados que caem em fins de semana, o que pode reduzir as oportunidades de folga prolongada. Veja o calendário completo dos próximos feriados nacionais:

🗓️ Feriados de 2025

7 de setembro (Independência do Brasil) – domingo;

– domingo; 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) – domingo;

– domingo; 2 de novembro (Finados) – domingo;

– domingo; 15 de novembro (Proclamação da República) – sábado;

– sábado; 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) – quinta-feira;

– quinta-feira; 25 de dezembro (Natal) – quinta-feira;

✏️ Datas municipais

Além disso, governos estaduais e municipais podem decretar outros feriados nas regiões, como Corpus Christi, que é considerado ponto facultativo e cai em uma quinta-feira, dia 19 de julho

⛱️ Feriado x ponto facultativo

Para o advogado Aloísio Costa Junior, especialista em direito do trabalho, é fundamental entender a diferença entre feriado e ponto facultativo.

“O feriado é um dia definido por lei, destinado à celebração de eventos significativos para a cultura de cada localidade. A legislação trabalhista estabelece que, em dias de feriado, o trabalho não deve ocorrer, salvo em situações de necessidade da empresa. Nestes casos, o empregador deve conceder uma folga compensatória na mesma semana, ou pagar a remuneração em dobro”, explica Costa Junior, sócio do escritório Ambiel Advogados.

Já o ponto facultativo não é definido por lei. “Ponto facultativo é uma faculdade do empregador, que tem o poder de decidir se exige ou não o trabalho do empregador. Se o trabalhador for liberado, não há desconto em seu salário, pois a ausência não é considerada falta injustificada”, acrescenta o advogado.

Qual a diferença?

No feriado, é vedado o trabalho (regra que não é absoluta, a depender do tipo de atividade desenvolvida pela empresa), mas, quando acontece, o pagamento poderá ser dobrado ou o trabalhador poderá ter uma folga compensatória. No ponto facultativo, não há impedimento para o trabalho e o pagamento não será dobrado.

Folga é obrigatória?

Nas cidades em que a data é efetivamente um feriado legalmente instituído, sim. Nas demais, é ponto facultativo, cabendo ao empregador decidir a folga a seus empregados.

Como deve ser a gestão das folgas pelas empresas ?

Mesmo nas localidades que não é feriado, as empresas podem avaliar as possibilidades de conceder folga nesses dias. Para isso, existem algumas alternativas:

- Fazer a compensação antecipada das horas não trabalhadas;

- Fazer a compensação futura por meio de acordo de compensação ou banco de horas,

- Conceder as folgas sem a necessidade de compensação futura.

Mas, caso a empresa esteja sediada onde é feriado e não possa renunciar a jornada de trabalho, a remuneração será em dobro.

