Alagev fortalece mercado de eventos e viagens corporativas sob gestão de Luana Nogueira Com foco em governança, educação e sustentabilidade, entidade amplia presença no mercado e projeta expansão internacional para 2025 Economia|Do R7 24/02/2025 - 19h39 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h39 )

Luana Nogueira completou um ano à frente da Alagev Reprodução/Emerson Souza/Panrotas

A diretora-executiva da Alagev (Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas), Luana Nogueira, completou um ano no cargo, consolidando iniciativas estratégicas para o setor. Desde sua posse, em novembro de 2023, a entidade ampliou sua atuação, investindo em governança, educação e eventos de impacto.

Entre as principais conquistas da executiva, está a 19ª edição do LACTE (encontro latino-americano voltado para o setor de viagens), evento que reuniu 1,6 mil participantes e 88 marcas patrocinadoras, alcançando recordes de público e adesão. A Alagev também firmou um acordo com a Embratur para fortalecer o Brasil como destino de eventos corporativos e lançou o programa “Embaixadores”, incentivando a troca de experiências entre os associados.

Além disso, a associação lançou oficialmente as soluções da Alagev Educa, iniciativa criada em setembro de 2023 para oferecer educação de alta qualidade e fortalecer o papel dos especialistas de eventos e viagens corporativas dentro de suas empresas.

A governança foi um dos pilares da gestão, com a reformulação das Reuniões Globais e a realização do G-Summit, evento que capacitou profissionais sobre concorrência, precificação e contratação. A sustentabilidade também ganhou espaço com o lançamento do Guia de Práticas ESG para Viagens e Eventos.

A Alagev também promoveu ações de solidariedade, como destinar a renda da venda de cursos para apoiar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

No cenário internacional, a entidade participou de eventos como a GBTA Convention, nos Estados Unidos, e as feiras IMEX, na Alemanha e em Las Vegas, ampliando a presença dos gestores brasileiros no mercado global. Em maio, apoiou o “Brazil MICE meets Chile”, promovendo mais de 400 reuniões de negócios entre empresas dos dois países.

Para 2025, a Alagev aposta na expansão da educação corporativa e no fortalecimento das conexões entre profissionais. O LACTE será ampliado para toda a América Latina, promovendo maior integração do setor.

Segundo Luana Nogueira, o foco segue na inovação e na colaboração para impulsionar o crescimento sustentável do mercado.

“Buscamos criar e ampliar iniciativas que proporcionem a troca de experiências, a colaboração e o desenvolvimento profissional, sempre com transparência e seriedade”, afirma a diretora-executiva.