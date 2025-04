Antecipação do 13º para aposentados é um dos assuntos mais buscados no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Economia|Do R7 04/04/2025 - 15h42 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h42 ) twitter

INSS: 13º antecipado injetará R$ 73,3 bi na economia; veja calendário Reprodução/Notícias ao Minuto/Shutterstock

A antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (3). O levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

A medida vai injetar R$ 73,3 bilhões na economia, informou o Ministério da Previdência Social. O pagamento beneficiará 34,2 milhões de pessoas. A primeira parcela começa a ser depositada a partir de 24/3.